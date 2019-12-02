紙風車劇團1日晚間前進台中豐原體育場進行《紙風車的魔法書》演出，現場湧進超過6000名大小朋友同歡。（陳淑娥攝）

紙風車劇團1日晚間前進台中豐原體育場進行《紙風車的魔法書》演出，現場湧進超過6000名大小朋友同歡；立委江啟臣也變身超級英雄蝙蝠俠飛進活動現場，他表示「孩子的事就是我們的事！」東勢及豐原兩場演出主題都是「紮根下一代，希望永遠在」、「為了下一代，培育新世代」，希望家人都能多陪伴家裡小朋友。

在台灣新世代關懷協會理事長，也是立委江啟臣邀請下，紙風車劇團1日晚間前進豐原體育場演出，江啟臣指出，在2019年最後一個月的第一天，讓大家享受到最快樂、最開心、最幸福的周末夜晚。

江啟臣表示，紙風車表演受到許多大小朋友喜愛，他早在半年多前就已進行規畫，爭取到豐原山城演出，雙方也都有共識要給孩子歡樂。今年適逢921大地震20周年，紙風車劇團先行到東勢河濱公園演出，希望藉此讓山城民眾能夠用笑容希望迎向未來，感恩過去也陪伴下一代。

江啟臣也變身超級英雄蝙蝠俠飛進活動現場，希望藉此感恩過去，用歡樂與孩子們一起築夢，迎向嶄新的未來，讓下一代有更好的環境實現夢想。江啟臣指出，「孩子的事就是我們的事！」東勢及豐原這兩場演出的主題都是「紮根下一代，希望永遠在」、「為了下一代，培育新世代」，希望家人都能多陪伴家裡小朋友，讓大家一起用笑容與希望培育國家未來新世代。

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(中時 )