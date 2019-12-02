台灣維新召集人蘇煥智及公督盟上午前往中選會陳情，希望中選會能針對政黨不分區立委選舉，舉辦政黨辯論，讓小黨的政策有發聲機會。中選會主秘莊國祥則說，針對陳情內容，中選會將在兩天內提出書面回應，蘇煥智說，若中選會未回應，將率19個小黨再來中選會陳情。

蘇煥智表示，這次公督盟率先以民間團體名義舉辦政黨政策辯論，讓大家認識到一個重要問題，就是政黨政策對台灣政黨政治是重要的里程碑，現在選戰愈來愈花錢，沒有錢的小黨幾乎變得沒有聲音，很多好的政策及政見對國家有利，也完全看不到，公督盟提出後，台灣維新也覺得這是中選會的責任。中選會收了政黨不分區選舉保證金，應該要舉辦政黨政策辯論，香港的立法會都有舉辦政黨政策辯論，所以希望向中選會陳情。

公督盟執行長張宏林表示，選罷法不知何免用於政黨相關辯論，20年前不分區跟區域連動，但12年前單一選區兩票制，34席不分區可獨立投票，為何選罷法這樣陳舊，沒有讓不分區有辯證機會，這是非常嚴重的失職，目前有600多人參與不分區，一人20萬保證金，已收了一億多元，投票也會決定政黨補助款，第9屆立委已發了21億政黨補助款，辦一個政黨辯論有這麼難嗎？

名列台灣維新不分區的賀德芬也說，這次拼老命參選不分區立委，主要是台灣需要務實正派的政黨來監督兩大黨，現在兩大黨提出的總統候選人，其實政見都看不見，談的東西都差不多，對誰當選她都不抱希望，小黨參政是拯救台灣唯一的一條路，選舉是有錢大政黨才玩得起的，但像維新黨這樣優秀的參選人及良好政策，但苦無機會說明，這對台灣民主是最大傷害。

中選會主秘書莊國祥出席接受陳情書時表示，對於台灣維新的訴求，中選會將會先了解，並在兩天內提出回應。

(中時 )