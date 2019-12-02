韓國貿易協會1日發布報告顯示，去年中國在北韓對外貿易占比高達91.8%，是2001年的5.3倍。

南韓聯合新聞通訊社指出，報告顯示，南北韓、北韓和中國、北韓和日本三者之間，主要是競爭關係而非相互補充。雖然南韓一度成為北韓第2大貿易夥伴，但受開城工業園關閉和加強對北韓制裁等影響，2017至2018年貿易量實際上為零。

資料顯示，2001年北韓對外貿易中占比最高的是日本，為30.1%，其後是中國17.3%、南韓8.8%。2010年由於日本對北韓實施單邊制裁，以及開城工業園區的啟動推動南北韓貿易增加，中國以45.3%位居第一，其次是南韓25%、印度7.5%。

之後由於北韓開城工業園區2016年關閉，國際社會加強對北韓制裁，去年在北韓對外貿易中，中國占比最大，高達91.8%，其後是印度1.4%和俄羅斯1.3%。

報導指出，據聯合國、世界貿易組織等國際機構統計，北韓的貿易對象國在2001年有130個國家，之後持續增加一度維持在150多個的水準，不過隨著國際社會加強對北韓制裁，去年減少至141個國家。

2001年至2018年期間，北韓對外貿易排名前十名分別是中國50.3%、南韓17.8%、印度4.7%、日本3.4%、泰國2.7%、巴西2.4%、俄羅斯1.9%、德國1.2%、新加坡1%、沙烏地阿拉伯1%。

同期北韓出口最多的是無煙煤，占比為18.8%、鐵礦石4.2%、男士防寒外套2.1%、女士防寒外套1.7%等；進口最多的是原油7.2%、柴油3.6%等石油類產品。

去年受制裁力度加大的影響，無煙煤不再是北韓出口第一的項目，取而代之的是矽鐵、假髮和鎢等。進口依次則是大豆油、氮肥、合成織物、麵粉等。

報導指出，韓國貿易協會相關人士表示，隨著外部環境的變化，北韓的貿易夥伴和進出口品項均出現變化。今後若對北韓制裁得到部分緩解或解除，對南韓、日本、印度等貿易量有望出現增加。

(中央社)