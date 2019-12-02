農委會副主委陳駿季今天召開記者會說明台肥「日升月恆」案進度。（陳人齊攝）

農委會今日針對台肥「日升月恆」案召開記者會，提出台肥公司在提供貸款給購屋者時內部有6大缺失，並表示將移請台北地檢署以及相關主管機關調查偵辦。

國民黨總統候選人韓國瑜日前被爆曾購買台肥位於北巿南港的「日升月恆」建案，並引發貸款等爭議，農委會副主委陳駿季表示，中央銀行在2014年6月26日公告，將原2012年6月22日認定「購置高價住宅」的買賣金額判斷標準從8000萬元調降至7000萬元，最高貸款成數也從6成調降為5成，因此延伸出後續買受人約總價2成的貸款差額該如何付清的爭議。依照台肥公司11月26日提出的書面報告，農委會發現共有6項疑點，將移請金管會、內政部以及台北地檢署調查偵辦。

1.台肥公司在處理本建案契約條款適用爭議的過程中，僅以承辦人個人名義的電子信箱詢問金管會，用無法確認真實性的回覆郵件內容，就認定本建案的分期付款行為應未違反公司法等規定，未透過正式發文詢問金管會的作法過於草率。

2.內政部曾發函台肥公司的內容，並未明確認定本建案的買賣契約中，第9條二(三)因政令變更至發生貸款差額屬可歸責於買受人之條款無效，而台肥公司後續未就爭議部分再發函詢問內政部，竟自行解讀判定該條款無效，改適用第9條二(一)不可歸責於雙方之條款，處理上確實有疏失。

3.台肥公司原依據合約寄發催繳函予各買受人，但歷經數次協商會議後，即作成長期分期付款的決議，且2014年間台肥公司貸款事宜之簽辦均由各處室固定人員蓋章，但最終確認貸款及延長年限時，卻又改由從未參與程序的員工簽辦，這之間的轉折必須釐清。

4.本件分期付款共計約13億，竟未經董事會決議以內部簽呈由董事長決行，同意建案買受人以長達10年或20年的分期攤還方式付清貸款差額，實與公司經營常規的分期付款做法不同，有違反證券交易法對內部控制的相關規定之虞。

5.台肥公司在2014年8月4日簽辦處理方式的陳核過程中，總經理的核章與其簽稿會核表的印章不同，恐怕有偽造文書之罪嫌。

6.分期付款期間財務報表的會計科目為「應收帳款」，與台肥公司財務處開立的受款發票記載「銀行貸款－土地款」不同，有違反公開發行公司內部控制制度之嫌。

(中時 )