台北駱姓女子，認國中女老師、師丈為義父母，情牽逾40年，不但同住，在女老師過世後，擔負起照顧師丈工作，清痰、導尿、請看護，駱女都做，侯姓師丈因此將市價1500萬的房產贈與她。但師丈過世後，其兒子侯男卻認為是房屋交易而非贈與，提告要求「確認買賣關係不存」。不過台北地院依據代書等人證詞，以及駱女弟弟提供胞姊照顧侯翁的證據，認定侯翁是贈屋，判侯男敗訴。

這起確認買賣關係不存的官司，依據判決書指出，侯男是大陸籍人士，不住台灣，他在父親過世後發現，父親2013年間曾出售房屋，買家駱女雖有匯款600萬元，但當日父親就把其中300萬元轉匯到駱女帳戶，他認為這是刻意製造金流假象，不是真的交易；如果這比買賣是真的，也應返回1249萬餘元的買賣價金。

由於駱女已過世，她的2名弟弟成為繼承人，因此成為被告。2人表示，原告長期居住大陸，無法就近照顧；而姊姊與侯翁夫婦，既是師生關係也是義女，長年照料侯翁夫婦，侍奉湯藥不假他人之手，雙方情同父女，侯翁晚年贈房屬人之常情，，只是為節稅考量，才以買賣登記方式移轉。

另有證人指出，駱女與侯翁夫婦雖無血緣，但相識超過40年且同居，駱女長期照顧對方，在侯翁中風後，駱女清痰、導尿不假外人；駱女並操辦侯翁喪事、出殯時宣讀祭文等情節，證明雙方雖非親生，但關係親密。

辦理房屋轉移的代書也證稱，當時侯翁與駱女2人親自到事務所辦理，侯翁身體狀況不是很好，但腦袋很清楚，他很明確的講，就是要辦理過戶。法院因此判定，駱女匯款600萬元只是製造買賣金流，雙方不是買賣而是贈與，判原告敗訴。

(中時電子報)