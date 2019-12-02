外送商機席捲全台！知名連鎖咖啡星巴克今（2）宣布，一次攜手國內兩大外送平台foodpanda跟Uber Eats，即日起在全台12個縣市、共計上百家星巴克門市正式推出外送服務，從咖啡、茶飲到輕食、甜點等，總計超過50個熱銷品項皆可外送！

星巴克指出，呼應當前消費趨勢，2019星巴克亞太區重點計畫就是拓展外送服務，因此繼日本、新加坡、泰國等市場開展外送服務後，台灣市場也歷時籌備近一年時間，從杯蓋防潑灑設計、配送品項選擇等不斷地反覆測試，在外送平台可配送範圍內，確保外送到府的飲品與餐點品質，希望提供消費者更即時、便利的星巴克體驗！

星巴克表示，即日起全台上百家星巴克門市皆可外送，外送品項包含焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料，以及茶瓦納系列飲品，還有輕食、甜點及包裝食品等，總計超過50個的常態熱銷品項，消費者只要透過APP輕鬆點購，就有外送人員直送到家。

星巴克並指出，此次導入外送服務，除提供顧客更全面的服務體驗外，也希望能夠帶動總體業績至少一成，未來也不排除增加導入外送服務之門市，或與更多外送業者合作。

歡慶外送服務上線，星巴克也宣布，與合作的兩大外送平台分別推出優惠活動，即日起至12月22日，凡於兩大外送平台點購任一飲料，即可享免費升級優惠（點購大杯升級為特大杯，瓶裝水除外）。

除了上述優惠外，即日起至12月29日，於foodpanda平台訂購滿299元可折50元；於Uber Eats平台訂購，活動期間全時段所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼「星優惠80」即可折80元優惠，每周一下午三點至四點，所有用戶訂單滿300元輸入專屬折扣碼可折150元、另外，新用戶輸入專屬折扣碼「星用戶200」，可享2次100元的優惠。

(工商 )