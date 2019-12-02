國民黨總統參選人韓國瑜呼籲支持者民調改挺蔡英文總統，讓民進黨爽到1月10日之後再用選票決勝負。對此，親民黨發言人于美人今天受訪時表示，難道不是民進黨把他整個壓在地上擦地板，而引發的這種激進的行為嗎？「民進黨在民調上面做了多少的手腳？所以才引發這樣的事情。」

于美人說，韓在這個表現上面感覺是比較衝動，可能要自我更多的控制。但是今天韓國瑜會這麼激進的用蓋民調這個方式來回應，是因為激進的力量會引起另外一股激進的力量。他的這個行為難道不是民進黨把他整個壓在地上擦地板，而引發的這種激進的行為嗎？民進黨在民調上面做了多少的手腳？所以才引發這樣的事情。

于美人說，現在就是變成一個僵局，台灣的選舉選到現在是一個僵局，這才是我們第三勢力中道力量最擔心的一個事情，所以我們希望能夠打破這樣的僵局。我們也希望雙方都能夠各自稍微收斂一下，台灣有要變成這樣子的一個扭曲對立撕裂嗎？這是我們很想提出對兩個黨的一個呼籲。

對於韓國瑜最近被時代力量立委黃國昌緊咬砂石案，年代剛好是宋楚瑜擔任省長期間，是否擔心被捲入？于美人說，這個事情完全沒有擔心要被波及，因為當時是三級政府的一個時代，就是由省政府、中央跟地方。關於河流的部分，因為跨縣市所以一定要由省政府這邊來出面，省政府其實是幫助的開協調會，最後還是要轉成中央，所以當時省政府扮演的角色只有這個。

于美人說，反而這件事情更凸顯了宋解決問題的能力，當時盜採砂石可以用處罰用抓，可是都還是沒有辦法禁絕，因為最重要的是他們在橋墩底下採砂石，造成橋梁的危險，所以有時候作為一個施政的人，不能只是用依法行事而已。所以才會發明出「聯管計畫」。

于美人指出，聯管計畫之後，就改善了這個長年以來盜採砂石的一個問題，所以這個是宋對國家的貢獻。也希望將來的執政者，不是用硬生生的法條在處理事情，這樣子的一個衝突就會不斷，而是真的有智慧的去處理跟人民和政府之間的這樣的一個不清楚的地方，或者有誤解的地方。

(中時 )