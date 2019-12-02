「歌舞昇平—老戲院影劇派對」系列活動在黃金博物館長洪嘉駿、歌仔戲經典小生陳亞蘭及與會貴賓一起敲響銅鑼揭開序幕，象徵好戲開鑼。（黃金博物館提供／張穎齊台北傳真）

為重現老戲院看戲的美好時光，新北市立黃金博物館舉辦「歌舞昇平—老戲院影劇派對」系列活動，邀請多元的音樂、戲劇等演出，期待讓大小朋友看見昇平戲院豐富有趣的多面樣貌。11月29日更邀請歌仔戲的經典小生陳亞蘭，率領她的歌仔戲團到昇平戲院演出自製戲劇《黑家店》，讓昇平戲院重返萬人空巷，大家搶著進戲院看戲的榮景。

陳亞蘭與歌仔戲團還特別現場傳授新北市立黃金博物館長洪嘉駿歌仔戲身段，讓大家有機會現場一睹陳亞蘭老師經典小生的風采。

黃金博物館表示，輝煌的採金時期，昇平戲院的表演節目檔期滿滿，是九份的娛樂中心。「歌舞昇平—老戲院影劇派對」系列活動在館長洪嘉駿、陳亞蘭及與會貴賓一起敲響銅鑼揭開序幕，象徵好戲開鑼。

洪嘉駿表示，老戲院承載著許多人的回憶，早期的戲院和現在的電影院有很大的不同，不只有電影的播映，像昇平戲院節目滿檔時期，就是以歌仔戲為主，還有布袋戲、新劇…等。夜晚九份老街上此起彼落的木屐聲，廣場上的嘈雜人聲，通宵達旦的酒樓，都是九份長輩們最鮮明的記憶。

洪嘉駿說，這次「歌舞昇平」展演活動，將帶領遊客重溫老戲院看戲的美好時光，來九份，除了逛老街、吃芋圓，還可以很藝術、很文青。

系列活動的開幕大戲就特別邀請陳亞蘭歌仔戲團，目前正在紅樓演出的自製大戲《黑家店2追殺萬古流芳》這也是這齣定目劇首次移師外地演出。陳亞蘭表示，受恩師楊麗花所託，把歌仔戲傳承下來、培育人才是首要目標，也希望在傳統裡面加入一些現代的趣味元素，因此《黑家店》系列的劇情能與觀眾互動， 超新鮮的體驗帶給觀眾有別於傳統歌仔戲的不同感受。

除了表演活動，也將在距離昇平戲院200公尺外的「五番坑公園」舉辦戶外電影院，播映經典國片。五番坑公園原為九份金礦坑出口，是可以眺望黃金山城聚落夜景的私房景點。在美麗的夜景中欣賞露天電影，別有一番滋味，金礦礦坑的溫度大多維持在18-20度間，在礦坑前看電影、賞夜景記得帶件毯子來。

博物館也準備了舒適的躺椅，座位有限，歡迎有興趣的民眾提早到場候位，在月光下欣賞經典國片，細細品味復古九份。

黃金博物館指出，即日起至12月8日的每周五六日，九份昇平戲院將重返過去歌舞昇平的精彩時光，規劃14場免費展演活動，包含戶外電影院、歌仔戲、布袋戲、爵士音樂會等，穿梭現代與傳統之間，每場演出絕不冷場！邀請民眾週末與家人朋友來一起來享受老戲院時光。詳細活動資訊請上官網http：／／user71098.psee.io／MN4DE。

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