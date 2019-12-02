大甲交通分隊江進埔（右）與隊上王文宏（左），兩人外型酷似，連身材、髮型以及眼鏡都雷同。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局最近來了一批生力軍，大甲交通分隊新進同仁江進埔與隊上王文宏，兩人雖相差10歲，但因外型酷似，且身材、髮型以及眼鏡都雷同，常被認錯人並鬧出趣事，更被督勤人員誤以為超勤上班。

「真的長得很像欸」！大甲交通分隊同仁發現，近期新進同仁26歲的江進埔(警專30期畢業)與已在分隊服務多年的36歲員警王文宏(警專22期畢業)，兩人不僅身材、髮型很像，就連臉孔也十分相近。

大甲警分局表示，某日一早，江進埔至分局收送公文，到了晚上20時，分局督導人員至分隊督導勤務發現，怎麼他還在值班，於是詢問王文宏，「怎麼上午看到你在分局收送公文，到了晚上還在分隊繼續執勤？」王文宏表示，他現在才剛開始上班，上午局送公文的是江進埔。督導人員這才發現兩人長這麼像。

大甲警分局表示，這批生力軍報到後，都依據各派出所的缺額及實際需求進行分派，立即投入第一線的治安維護工作，分局長許明耀也指派資深及經驗豐富的同仁，期望這批新進同仁能儘快融入大甲分局大家庭。

(中時 )