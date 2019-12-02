時力立委黃國昌爆料國民黨總統參選人韓國瑜召開協調會，圖利岳父經營砂石場，韓認定是不實抹黑。韓競辦發言人葉元之與律師葉慶元代表韓，今天上午前往台北地檢署提告黃意圖使人不當選，違反總統及副總統選罷法。

葉元之說，黃國昌為救時代力量日漸下滑的聲量，企圖把韓國瑜當作他選戰的提款機，一直在網路上甚至利用立委職權在立法院做出多項不實指控。

葉元之強調，黃國昌只是說「故事」，根本沒拿出任何證據證明韓國瑜真有特權施壓，但黃的說法已造成外界諸多誤會。為了要對黃國昌這種低劣惡質抹黑的文化，只好尋求法律方式提告。

葉批評，黃國昌格局越來越小，知道韓要告他，講出酸言酸語，跟網路上酸民一樣。黃被稱為「戰神」，沒想到晚節不保，為搶救選情講話越來越不入流，覺到很可悲。

葉強調，黃只是新北市汐止區選出來的立委，但他卻不敢競選連任，改推辦公室主任出來參選。對於一個不敢競選連任，只敢躲在不分區的人，不敢為自己政績背書，他有什麼資格，怎麼好意思，在總統大選指三道四，非常看不起這種人。

葉說，韓競辦已明確澄清，黃國昌拿出來資料都是協調會會議記錄，是民代辦理選民服務案件，黃身為立委卻惡意抹黑。

葉問黃是否都沒幫地方爭取預算？難道幫地方爭取建設，就是圖利行為嗎？這種抹黑大家看得都非常清楚。

葉指出，韓競辦昨已召開記者會澄清，絕對沒有盜採砂石問題，這完全是黃國昌為了刷存在感，因為打私菸案被綠營唾棄，想要打藍營去爭取綠營認同。

葉批評，黃國昌如果是為了揭弊，「私菸案你怎麼不管了？查到哪了？有些簽結了你怎麼不出來講話？」並稱黃「他不是揭弊，是選舉抄作，這種人才可笑」。

(中時 )