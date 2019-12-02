國民黨總統參選人韓國瑜今（2）早日接受港都電台主持人素蘭專訪，針對民眾問及民調喊「唯一支持蔡英文」是真的嗎？韓國瑜直說，「這是一個策略 ，怎麼會是開玩笑？」這段時間假民調惡意打擊支持者信心，但真實狀況不是這樣，卻被有心人士操弄。

韓國瑜先前呼籲，接到電話民調就喊唯一支持蔡英文。今天韓國瑜重申，這不是開玩笑，而是個策略，現在假民調太多，可怕在於打擊韓國瑜支持者的信心，但他心裡非常清楚，真實情況不是這樣。

他舉例，昨天跑9個地方，尤其是第9場屏東擠了3萬人，民心全是熱呼呼，每雙眼睛充滿熱情期待，這時候民調怎麼可能會低呢？但是有心人呢，藉由假民調打擊支持者信心。

他說，假民調一下說他輸30％，也就是輸364萬票，接下來會不會說輸40％、480萬票，一再得逞屢試不爽，換取政治利益，「假民調就是詐騙」。

因此，他認為，既然如此，他的想法乾脆就比民心，拜託大家大聲說出來「唯一支持蔡英文」，明年1月10日前所有接到都如此，但1月11日記得票投韓國瑜。

(中時 )