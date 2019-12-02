雲林地檢署在雲林縣四湖海清宮包公廟宣導反賄選等，出動虎頭鍘。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

雲林地檢署在雲林縣四湖海清宮包公廟宣導反賄選等，出動虎頭鍘鍘除黑金、暴力、賄選、假消息等。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

雲林地檢署在雲林縣四湖海清宮包公廟宣導反賄選等，在地武館表演。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

為展現查賄選的決心，雲林地檢署江主任檢察官金星帶領警、調、廉代表，到全國知明的雲林縣四湖鄉海清宮包公廟宣導反賄選，並啟動虎頭鍘，鍘除暴力、假消息、黑金、賭盤及賄賂介入明年總統及立委大選，請民眾下載「雲端反賄APP」，發揮啄 木鳥公民精神，勇敢揪出破壞選舉的害蟲。

四湖鄉順武堂武術協會團員「武」力全開表演，江金星表示，四湖鄉海清宮是全國祀奉包公的開基祖廟，也是海線鄉鎮民眾信仰中心之一，不管是歷史記載或是電視連續劇，包公執法如山，重懲賄賂、廉潔公正、不攀附權貴的形象，在民眾心中早已是青天的代表，在此舉辦反賄選宣導活動，意義非凡，呼籲全體鄉親拒絕買票，不賣票，千萬不要為了一些利益而做出違法的行為，賄選是一種喪失自己尊嚴的行為，大家一起用「乾淨選舉」來選出清廉的人，才能真正為大家做事。

廟方安排演員鍾天扮演包公粉墨登場，並與檢警調廉代表，一一將象徵「賭盤」、「選舉暴力」、「假訊息」、「黑金」等破壞選舉公平、公正的物品，一一用虎頭鍘開鍘，展現檢警調廉齊心反賄選決心。

下載雲端反賄APP，藉由科技的力量，民眾快速便利地掌握反賄消息，並可在第一時間迅速便捷提出檢舉，揪出賄選者，勇於向賄選說不，藉由大家的力量一起監督周遭是否有人賄選，如果有發現請撥打0800-024-099，撥通後再按4，檢舉正副總統候選人賄選者最高獎金為1500萬元整，檢舉立委候選人賄選者最高獎金為1000萬元整。

(中時 )