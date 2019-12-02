「卡神」楊蕙如因為涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如的「網軍組織」。國民黨團總召曾銘宗表示，這就是司法認證「1450網軍」果然是真的，不是謠傳，他也認為跟這件事關係重大的駐日代表謝長廷必須要回台說明清楚，給外界交代。

曾銘宗質疑，光是楊蕙如有打造網軍並提供資金還不明確，楊蕙如的錢又是哪裡來？有沒有民進黨介入？蔡政府跟這有沒有關聯？都應該要查清楚，蔡政府跟民進黨也都應該要出來解釋清楚，有沒有提供資金給楊蕙如或是建造1450網軍？檢調也應該調查是誰去給錢？給的錢是不是公帑？

國民黨團首席副書記長陳宜民則說，民進黨去年聲稱是中共放的假新聞害死了我國駐日蘇處長，現在清楚顯示，根本都是民進黨自己人，現在到了選舉，又莫名其妙冒出一個澳洲認證的「匪諜」影響選舉，蔡總統可能對自己的政績沒有自信，所以只能繼續販賣「芒果乾」。

最後，希望檢調繼續追蹤農委會外包的「1450」與相關標案，不能讓行政機關「拿人民的納稅錢罵人民」，遏止目前民進黨網軍在網路帶風向的惡質行為，導正網路亂象。

(中時 )