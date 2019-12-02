考上消防特考的39歲男子王姓男子，受訓期間誘騙多位少女性侵、猥褻，還拍攝性愛照與影片，甚至要脅與他發生性行為，不從就公布性愛照，其中1人年僅13歲，過程有如震驚社會的「富少淫魔李宗瑞」翻版。一審法院認定他性侵5名少女，重判15年半，二審因與部分被害人和解改判刑9年，全案上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

據了解，王男曾在衛生局任職，也在社福機關擔任教保員，並擔任過飯店游泳池救生員。他考取消防特考後，2017年初到南投竹山訓練中心受訓，王在考取消防特考，到受訓期間，從2016年10月到2017年5月間，利用臉書、Line或交友軟體誘騙少女，當成男女朋友交往。

但王在雙方交往後，就逼迫少女上床發生關係，得逞後就給50到300元打發。另王男還強逼或偷拍少女的性愛照，有些被害人不想被當洩慾工具，打算分手，王男就拿出性愛照逼迫，恐嚇要散布。被害少女不得已，只好繼續與王發生性關係。其中一名被害人的父母發覺有異，報警處理，全案才爆發。

★請尊重身體自主權！遇有問題請撥打113、110

《中時電子報》關心您

(中時電子報)