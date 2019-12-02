中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》週日報導，北京與華盛頓的任何第一階段貿易協議中的首要任務，就是要美國取消對大陸商品的現行關稅。

美國之音VOA引述《環球時報》的英文推特報導，直接了解貿易談判的消息來源11月30日對《環球時報》透露，大陸堅持將取消關稅作為第一階段協議的一部分，而且美國承諾不在12月15日加徵關稅不能替代取消關稅。

大陸方面稍早前曾表示，雙方同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容商定。

上週二（11月26日），美國總統川普說，華盛頓正處在化解貿易戰協議的做後階段。此前，大陸國家主席習近平表達了對達成貿易協議的願望。兩國首席談判代表上星期二再次通電話，商定繼續就剩餘的其他問題磋商。

美國參議院財經委員會主席格拉斯利上週二對媒體表示，大陸邀請美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽到北京舉行面談。他說，萊海澤和穆努欽願意前往，但前提是他們看到「達成最終協議的真正機會」。

一位瞭解中美貿易談判的消息來源對路透說，美國官員可能在上週四（11月28日）感恩節過後前往北京。

(中時 )