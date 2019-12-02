喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，涉案的太極雙星團隊負責人何岳儒、金主程宏道各被判刑1年、10月確定。至於涉案的馬商怡保花園公司在台代理人黃昆義因涉詐欺罪被通緝，1日入境時被逮歸案，台北地檢署訊後諭令黃限制出境、出海。

判決指出，何岳儒2008年11月成立賀川公司，多次參與北市捷運局主辦的雙子星大樓開發案甄選皆被淘汰，2012年2月，何男尋求與太極雙星開發公司的金主程宏道合作，何聲稱與日商關係密切，如取得雙子星案議約權，將送程男1億元當謝禮，程、何男組成團隊，於2012年4月通過台北市府審查，取得第1順位議約權。

但何男因未能於2013年2月履約保證金的繳納期限繳清18.9餘億元，喪失議約權，檢調查出將何、程等人起訴。最高法院前年判處何岳儒、金主程宏道徒刑1年、10月確定。至於前台北市議員賴素如涉貪案，則由高等法院更審中。

(中時 )