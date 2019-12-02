日本海上自衛隊神盾艦的首位女艦長、48歲的大谷三穗 (Miho Otani)1等海佐（上校）的就職儀式2日上午在京都府舞鶴市的海上自衛隊舞鶴基地舉行。

大谷統率指揮的是負責彈道飛彈防禦的神盾艦「妙高」號。海上自衛隊指出，大谷是大阪府吹田市出身，1996年畢業於日本防衛大學，是第1屆女畢業生。2013年成為「島雪」號訓練艦的第1位女艦長，2016年擔任「山霧」號護衛艦的第1位女艦長。

小谷表示，「雖然是很重大的任務，但希望能履行被賦予的職責。防衛省致力於女性的活躍，很感謝我能夠參與其中。 女性要歷經結婚、生子，要如何落實女性在自衛隊的活躍是個課題。

大谷2016年2月擔任海上自衛隊護衛艦「山霧」號的艦長，成為日本第1位女艦長，率領220名機組員。日本海上自衛隊的艦長職責重大，要牽制大陸軍艦進入領海、要警戒北韓的彈道飛彈實驗，在職行任務的同時還要遵守日本的和平憲法，有許多必須克服的課題。

日本海上自衛隊共有4萬1774名隊員，其中女性隊員只有2530名，大谷的出頭天給了許多女性自衛官希望。防衛省希望在未來15年內能達成將女隊員的比率提高6至10%的目標。

(中時電子報)