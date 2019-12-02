桃園市議會國民黨團和無黨聯盟提案修正2016年公布的《桃園市公民投票自治條例》，增訂地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團和無黨聯盟提案修正2016年公布的《桃園市公民投票自治條例》，增訂地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團和無黨聯盟提案修正2016年公布的《桃園市公民投票自治條例》，增訂地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制。(蔡依珍攝)

國民黨副主席郝龍斌勉勵桃園市議員、立委參選人萬美玲和魯明哲。(蔡依珍攝)

中央不做桃園做！桃園市議會國民黨團和無黨聯盟，不滿「公投拆大選」，2日宣布跟進雙北，提案修正2016年公布的《桃園市公民投票自治條例》，增訂地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制。

國民黨副主席郝龍斌2日率台北市議員羅智強、游淑慧，和國民黨和無黨籍議員一同召開「爭脫鳥籠、迎向民主」記者會，控訴民進黨9合1大選失敗後不思改進，見7項公投案全通過，竟採取極端手段，修法強迫公投和大選脫鉤，2年才能辦一次，不但增加選務經費、剝奪公投時效性、更限縮人民的創制複決權，開民主倒車，斥蔡英文總統執政後換了腦袋。

郝龍斌說，台北市議會11月27日 通過《台北市公民投票自治條例》修正草案，明定公投綁大選，新北市議會也開出第二槍，桃園緊接著跟進，計畫串聯各縣市議會，中央拆、地方救，從地方包圍中央，尊重直接民權。

桃園市議員、立委參選人萬美玲和魯明哲也認為，過去常發生政治霸凌民意，若執政者執意要做跟民意違背的政策，應該有方式讓民意有所表達，像是桃園鐵路就曾因高架、地下吵翻天，撕裂地方，政治吵半天不如直接投票決定，藻礁也是一例，但若2年後才能公投，建設已蓋完、藻礁全死光根本沒意義，要求直接立法還權於民，魯明哲更直言「公投拆大選」領銜提案人就是民進黨平鎮龍潭立委參選人蔣絜安，「她對不起桃園市民！」

議長邱奕勝指出，《桃園市公民投票自治條例》已多年沒有檢討，民進黨貿然沒收公投、藐視民意，有必要修正，既然中央怠惰閹割掉公投法，桃園市就自己提案修法。

(中時 )