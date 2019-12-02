◎大衣穿起來！北台溫度下探12度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北台灣轉冷，今晚、明晨氣溫降至最低、北台灣空曠平地約可降至12至13度，要注意保暖。背風面受影響較小，中南部氣溫略降，仍為晴朗穩定、白天舒適微涼、早晚冷的天氣。

◎外交官蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、友人蔡福明2人涉案，警方訊後依侮辱公署罪嫌送辦，台北地檢署今早起訴楊、蔡2人。

◎泰簽證不對等 藍委：台被當第三世界

國人申請泰國簽證自11月30日起被要求檢附財力證明，對此，國民黨立委批評是喪權辱國，要求蔡政府即刻與泰國政府談判，國民黨團總召曾銘宗表示，外交部必須向泰國政府提出抗議，簽證不對等，還把中華民國當第三世界國家，如果外交部不提出抗議，駐泰代表處長童振源必須下台。

◎不好過年！住宿及餐飲業大量解僱逾400人創今年新高

勞動部統計，10月的通報大量解僱件數有29件、人數達1119人，其中住宿及餐飲業達405人、創今年新高，據了解，主因是因為金鑛咖啡大量解僱200多人，而製造業大量解僱達500多人則是桃園某電子公司因轉型因而資遣員工。

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(中時電子報)