鴻海創辦人郭台銘駁斥0到6歲國家養不是口號，就像國家必須買武器一樣，批評台北市長柯文哲不懂得成本經營概念。柯文哲2日表示，0到6歲國家養也是可以，但細節要講清楚，包括排富、政策引導和財源，他也憂心隱藏性債務會發生問題。

日前柯文哲說郭台銘提出的0到6歲國家養是口號，郭駁斥不是口號，就像國家必須買武器一樣，批柯不懂得成本經營概念。

柯文哲今表示，0到6歲國家養也是可以，但細節要講清楚，實際在執政就知道，要不要排富、政策引導，財源也是一大問題。

他指出，有人說台灣負債對GDP來講占比不是很高，日本更高，所以到底台灣的財政紀律怎樣，有不同解釋，以我們實際上有研究過的人，隱藏性債務太多了，包括勞保，這才是大問題。

柯文哲強調，畢竟誠實不是台灣政治的特色，常會隱藏債務，中央政府總預算平衡，但沒有把國防預算和前瞻計畫特別預算擺進去，當然會平衡，財源、要不要排富、政策限制還是要有細節，台灣少子化的確是大問題，人口結構會變成未來30年台灣整個國家上很困難處理的問題。

他說，政策可以提出但細節還是要講一下，大家提出的方向都沒問題，問題是執行力，如果北市府資本門執行預算只有77％，其他縣市一定比77％更低。

(中時 )