洪慈庸2日推出首支CF，強調一天最好的時光都獻給工作。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

洪慈庸2日推出首支CF，以捍衛台灣主權與照顧下一代做為主要訴求。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

今年升格當媽的立委洪慈庸2日推出首支CF，影片主軸呈現職業婦女「為家打拼」樣貌，兼顧問政工作、勤跑基層、家庭父母及各種角色，把一天中最好的時光都奉獻給工作，因為她不只是洪爸、洪媽的女兒以及小鹿的媽媽，強調「台灣是我們的家，為這個家繼續打拼，每一個家人都一樣重要」！

選舉倒數40天，洪慈庸首支CF2日正式曝光上線，今年升格當媽的她，兼顧問政工作、勤跑基層、家庭父母和各種角色，將影片主軸呈現職業婦女「為家打拼」的樣貌，片頭採用一鏡到底的拍攝手法，色調溫柔更貼近日常生活。

洪慈庸說，自己每天時間都奉獻在工作，所有努力都是為了讓身邊的人過更好的日子，「台灣是我的們家，我的工作就是為這個家繼續打拼，每一個家人都一樣重要」，堅毅形象溫馨力催感動許多人。

洪慈庸首支CF「獻聲」自配口白，也邀請女兒小鹿和洪媽入鏡，她指出，自己每天趕搭早班的高鐵北上立法院，努力問政監督修法，「一天中最好的時光都奉獻給工作」也為選區市民爭取地方建設。

包括自來水延管、后里設立醫院與長照機構等各項重要成果，「想要更快、更多時間」為鄉親打拼，當然還有參與關懷據點活動、拜拜參香、地方福宴等各種行程，積極爭取和鄉親互動的機會。

洪慈庸說，不奢求留多少時間給自己，因為自己不再只是洪爸洪媽的女兒，也不再只是女兒的媽媽，「台灣是我們的家，我的工作就是為這個家繼續打拼，每一個家人都一樣重要」！將洪慈庸兼顧中央問政與地方服務，每天緊湊的步調、認真樸實的日常，用溫柔的方式帶出工作政績與堅持態度。

「守護台灣、守護未來，守護我們的家！」洪慈庸也以這次競選口號「守護台灣、守護未來」來做延伸，CF中洪慈庸回到家抱著女兒小鹿，對應現代社會所有職業婦女「為家打拼」的模樣，以捍衛台灣主權與照顧下一代做為主要訴求。

(中時 )