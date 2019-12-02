連勝文今(2日)上午至淡水，陪同立法委員參選人洪孟楷掃街。(吳亮賢攝)

國民黨中央委員連勝文今(2)日至淡水，陪同第一選區立委參選人洪孟楷掃街拜票，連勝文現場送上兩箱提神飲料「蠻牛」及「老虎牙子」，象徵「九牛二虎」之力，他也大讚洪年輕有熱忱，未來當選後不僅能為地方服務，更能推動國民黨改革。

今上午9時許，連勝文與在地市議員陳偉杰、鄭戴麗香，一塊陪同洪孟楷在淡水清水市場掃街拜票，沿途不僅有許多熱情民眾大喊加油，也有支持者看到連勝文到來，興奮地搶著合影。

對於國民黨此次不分區、區域立委提名，較少青壯派代表，連勝文強調，唯一能加強的，就是讓洪孟楷順利當選，不僅可以把國民黨立法院平均年齡降低五歲以上，還能推動國民黨改革。

連勝文也開玩笑地說，其實洪孟楷根本不需要蠻牛或老虎牙子，「我都覺得他有點精力過剩」，連勝文也大讚洪，精力旺盛、對地方服務有熱忱，推動創新改革有衝勁。

談及洪的對手呂孫綾近期上網紅「館長」直播，引發外界批評內容空洞，連勝文說，「抱歉喔，我從來沒有注意到這位呂小姐的任何新聞，我想她本身在淡水做的事情相對來少，沒有引起我們的注意，所以我真的不知道她做了什麼事，上了什麼節目。」

洪孟楷則表示，不管對手怎樣的作為，最重要的就是做好自己的角色，走好自己的步驟，「每天爭取多握一雙手，多跟一個人拜訪，多來爭取一張選票。」

洪孟楷說，每天早上五點起床站路口拜票，然後一整天上政論節目，晚上再去站路口，10點回家繼續看文宣，尤其現在又是新手爸爸，女兒快滿11個月，一天只睡4、5個小時，「但只要能夠爭取勝選，幫鄉親服務，能夠有這樣機會比什麼都重要，所以現在少睡一點都沒有問題，36歲的我體力絕對經得起考驗。」

(中時 )