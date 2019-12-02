高雄市湖內警分局茄萣分駐所警員盧奕竹、楊坤龍，日前擔服清晨巡邏勤務時，接獲一通報案，內容指稱「在黃黃的東西的地方」有車禍發生，希望員警能前往救援排除。雖然文意看起來很怪，但員警憑藉著平日深耕轄區的經驗研判，車禍應該發生在茄萣區台17線正大路路段附近，之後果真順利在該處發現自摔的張姓婦人，送醫救治。

原來，兩名在茄萣分駐所服務許久的員警見到該報案內容，馬上意會到「黃黃的東西的地方」是指茄萣區台17線正大路沿線，因天氣正值秋轉冬之際，樹葉也正由綠轉黃，該區有此特徵的僅是茄萣區台17線正大路路段。

警方循著這條線索前往找尋，果真在台17線192.5公里處發現車禍，順利解救了不慎自摔的張婦。而在救護人員將其送醫後，警員見到機車倒地位置留有大面積油漬，考慮這可能會造成用路人的危險，馬上找來木屑鋪灑吸附機油，排除往來人車可能發生的不必要危害。

(旺報 )