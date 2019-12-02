國民黨總統參選人韓國瑜日前約前立法院長王金平見面未果，不過高雄市副市長李四川則證實，已在上月與王金平會面，王也告訴他可以找哪些人幫助韓國瑜，這場會面被外界視為「國民黨整合的最後一哩路」；對此前新北市長朱立倫今受訪時表示，王金平本來就是黨內同志，把他找回來團隊當然是好事。

朱立倫說，過去這段時間黨內趕走了很多朋友，製造很多敵人，所以現階段一定要把朋友找回來，讓朋友多多、敵人少少，只要任何把朋友找回來都是好事情，「何況王院長本來就是黨員同志，把他找回來、找回團隊都是好事。」

媒體追問，李四川是否有來與他談過全國競總主委一職？朱立倫解釋，競總主委不會是李四川跟我談，李四川跟我談的大多是老朋友之間的事，跟高雄市政的議題，「競總主委部分，韓市長跟我都有完全共同共識，就等韓市長宣布吧。」

至於是否幫韓國瑜找王金平來談談？朱立倫說，「我想四川兄都跟王院長談了，我也相信其他在高雄、或是立法院的朋友，那我只要有機會碰到王院長，當然也會給他溫暖跟加油。」

(中時 )