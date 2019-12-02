選戰倒數40天，國民黨總統候選人韓國瑜的支持度，大幅落後總統蔡英文，而近來公布的民調顯示，蔡英文以大贏韓國瑜達28個百分點。資深媒體人沈富雄對此表示，如果民調為真，韓國瑜起碼輸250萬票，更分析造成韓國瑜大敗有三個因素。不過，沈富雄的分析遭網友批評是帶風向。

《美麗島電子報》日前公布最新民調，蔡英文以51.2%的支持度，領先韓國瑜的23.7%和親民黨主席宋楚瑜的5.2%，蔡英文大贏韓國瑜28個百分點。

對此，沈富雄於臉書發文表示，若日前出爐的「美麗島周報」民調如果可信，則國民黨的選情已經全面崩盤，韓國瑜起碼輸250萬票，國民黨國會席次不會超過43席，促成此一悲劇的敗象有三：

(一)昏庸的主席：姑且不論吳主席把國民黨活活操死，至今他仍無視區域立委席次的極度不樂觀，依然在做院長的黃梁大夢。天下芸芸眾生，多半平庸，平庸再加貪婪者也不在少數，但兼具這兩種人格特質卻可穩坐主席大位者實在是罕見，這也是國民黨的不幸。

(二)荒謬的候選人：韓國瑜的言行舉止足可「垂範」天下，而且政策的錯亂，只能說是信口開河，這兩天指令支持者背熟「夜襲」的密碼，又要拒答民調，甚至「唯一支持蔡英文」，這是人類自有選舉與民調以來，最破天荒的爛招，說穿了，應是明知大崩盤在即，提早祭出的遮羞布。

(三)尷尬的對中立場：國民黨團為了反制民進黨團的「反滲透法」，提出一個荒誕不經的「反併吞法」，其目的是為了防止併吞「中華民國」，殊不知「中華民國」在敵對組織眼中已經滅亡，在自家對手的手中已經被借殼上市，北京要併吞的是台灣不是中華民國，國人共同的敵對勢力是北京不是蔡英文，連這一點都說不清楚的政黨，在台灣沒有生存的空間。

沈富雄於文末感嘆，國民黨危矣，要起死回生，有志之士應思考如何從根把它救起，而不是大敗後，如何搶奪主席大位。

不過沈的言論，引起正反兩面看法，反對的人認為沈富雄在帶風向，而贊成的人，認為沈富雄言論中肯，希望國民黨可以聽進去。

(中時電子報)