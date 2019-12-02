香港警方8月31日在港鐵太子站清場時，外界一度傳出有6人被警察打死，讓「831事件」成為民眾對警察極度不信任的事件之一，事發3個月後還有近百民眾聚集在港鐵太子站紀念。不過據港媒調查指出，先前外傳遭打死的6名「遇害者」事實上全部都還活者，但仍未能就是否有人在事件中死亡下結論。

外傳港「831事件」中曾有6名民眾遭警打死，但港媒事後調查發現，外傳6名受害者其實都活著。

據以調查新聞為主的港媒《傳真社》11月30日指出，831事件中共有52人被捕，傳真社已訪問其中47人，也訪問一度傳出在被捕時遇害的6名男子，證實先前外傳有6名「受害者」實為誤傳。

報導指出，之前多名被捕人士指，有一名身形肥胖的男子暈倒，警員曾為他做心肺復甦術。因警方隨後提供的受傷人數與最初有誤差，網友懷疑這名男子可能遇害。不過，這名男子事後受訪表示，曾向警員自稱有病史，但警方不理會他才隨後暈倒，醒來後發現防暴警察為他進行心肺復甦術，半個多小時後才有消防員為他量血壓。這名男子隨後和其他被捕人士乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送醫院。

另外，媒體拍攝到一名身著黑衣、戴有紅藍花紋領巾的男子被速龍小隊警員制伏在地時，一度眼神放空、嘴巴微張，沒有反應，傳疑似遇害，不過翻查多段傳媒及網上影片，該名男子後來回復清醒。

報導指出，該男子表示自己遭警員制伏時失去意識約30秒，「當時我睜不開眼，但不知為何其他人看到我睜開了眼」，醒來後已被人扣住雙手，之後也乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送到葵涌警署。另外4名也被懷疑遇害的男子最終都表示，自己是清醒著乘坐特別列車前往荔枝角站。

儘管港警事後數度說明當晚在港鐵太子站的行動中並沒有示威者遭毆打致死，並稱網上流傳的是惡意的謠言；但在「831事件」事後3個月，仍有近百名民眾主動聚集於港鐵太子站外獻花及點蠟燭紀念紀念，一度引起港警關注。

不過，報導指出自9月起，警方歷次公布、回應傳真社的被捕與受傷人數，數字皆有出入。報導認為，由於目擊者位置和站內環境所限，經歷3個月的調查，仍未能就站內是否曾有人死亡做出結論。

(中時電子報)