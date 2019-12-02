國民黨總統參選人韓國瑜被有心人士貼上「草包」標籤，他今（2）日接受港都電台主持人素蘭專訪直說，這種打法幾十年來沒這麼骯髒過，他說這就像歐美的「劍橋分析」翻版，透過網路、大數據企圖影響年輕人，如果今天反過來90％媒體跟網軍把蔡英說成是草包，那這8個月後，蔡英文的形象會怎麼樣？

韓國瑜提到的「劍橋分析」，其實是以進行資料探勘及數據分析的私人控股公司。2018年3月以不當取得5000萬Facebook用戶數據而聞名，在醜聞曝光後客戶和供應商大量流失、內外部調查和訴訟費用不斷上漲，2018年5月2日劍橋分析公司宣布「立即停止所有營運」，並在英國和美國申請破產。

韓國瑜表示，他第一次提出「劍橋分析」這個觀點，這是歐美非常兇猛，最厲害選舉方式，就像是很多人說「韓國瑜是草包」開始攻擊，「劍橋分析」是透過網路、數據大量影響年輕人，貼上網路去影響企圖掌握媒體跟網軍。

他試問，如果今天反過來有90％媒體、網軍，把蔡英文貼上是個草包，那麼6個月、8個月後，蔡英文形象會怎麼樣？他直斥，把大數據跟網路當成武器在攻擊，要界定一個草包有沒有才華，聰明有100多種聰明，「我是高雄市長，我是總統候選人，誰能批判別人是草包呢？」

(中時 )