台北市長柯文哲（中）2日出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式，台北自來水事業處辦理「翡翠原水管工程」直接取用翡翠水庫北勢溪水源到淨水場，工程關鍵的隧道開挖進洞，象徵全案邁入新里程碑。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲2日出席翡翠專管隧道開挖進洞典禮。（張立勳攝）

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲近日意見分歧，郭稱柯對台獨有顧忌，柯文哲2日表示，有信念很好，但他很討厭說的和做的不一樣，像台獨大老史明有本事一路堅持到底，他就很佩服，此外，柯文哲也說，他們兩個這種個性這麼強烈的人，意見完全一樣才是怪事。

郭柯合作2人心結浮上檯面，柯文哲說應該是三黨不過半，郭台銘卻堅持「兩大兩小」，還大酸說光是反台獨，柯文哲就有所顧忌。

柯文哲今出席翡翠專管隧道開挖進洞典禮，接受媒體訪問時指出，台獨是這樣，有信念也很好，但很討厭說的和做的不一樣，像史明有本事一路堅持到底，我也佩服你，很討厭說的跟做的「裝不起來」，不喜歡那樣。

柯文哲也說，以郭的立場，既然親民黨、民眾黨在不分區立委有參選人，國民黨也有重點支持區域立委，這就是他在個人政治思維的改變，共融還是台灣社會很大特色，超越藍綠也不是要消滅藍綠，讓藍綠在社會和諧生存，硬是要把敵人幹掉，那個成本太高了，如果社會不能用共融精神，只是讓這社會更混亂。

意見分歧是否影響郭、柯在2024總統大選布局？柯文哲表示，台灣社會進入高度流動版塊很不穩定，對未來4年後的事情，準備要準備但也不要做太多臆測和想像，所以該做的準備、做準備，剩下給天意決定就好了，也不用想太多。

至於被問及和郭台銘意見很多不同，柯文哲說，這很正常啊，他們兩個這種個性這麼強烈的人，意見完全一樣才是怪事。

外界認為郭柯很不適合，跟郭還有哪些地方可合作？柯文哲則指出，至少我們追求國家效率、國家治理，還有至少我們有共同支持的立委參選人李縉穎，他說，合作常常不一定要兩個人完全一樣，慢慢這是台灣政治上一個新思維，我們兩個意見很多不一樣，但還是可以合作。

(中時 )