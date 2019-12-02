民進黨立委陳瑩今日於立法院中興大樓召開記者會公布「海洋委員會海域遊憩活動法令資訊統合平台」網站。陳瑩表示，民眾只要上網點選海域，即可方便查詢相關資訊。

行政院海洋委員會副主委蔡清標指出，網站已正式啟用，若對網站有任何意見，網站也設置了意見信箱。若用手機瀏覽，也可使用定位功能，可隨時查詢所在地(海域)的相關規定。蔡清標也說，未來也會開放APP功能。另外，若需要申請海域活動，也可透過網站申請。

(中時 )