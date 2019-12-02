海洋資訊平台網站上路 APP功能尚未開放 12:322019/12/02 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委陳瑩照 (翻攝陳瑩臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委陳瑩今日於立法院中興大樓召開記者會公布「海洋委員會海域遊憩活動法令資訊統合平台」網站。陳瑩表示，民眾只要上網點選海域，即可方便查詢相關資訊。 行政院海洋委員會副主委蔡清標指出，網站已正式啟用，若對網站有任何意見，網站也設置了意見信箱。若用手機瀏覽，也可使用定位功能，可隨時查詢所在地(海域)的相關規定。蔡清標也說，未來也會開放APP功能。另外，若需要申請海域活動，也可透過網站申請。 (中時 ) #網站 #海域 #功能 #資訊 #海洋 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟著船長搭船看海趣！「水湳洞別有洞天」賞美景 06:212019/11/28 生活 施壓美國解除制裁 北韓再試射飛彈 22:592019/11/28 財經 梧棲漁港看海趣 中正附幼寓教於樂 08:242019/11/29 生活 17艘新型百噸巡防艇決標 海洋戰力拚圖完成 16:032019/11/29 社會 德翔台北輪漏油汙染 判賠1.6億元 18:102019/11/29 社會 購物網站充斥假評價 FTC要求業者加強掃蕩 22:182019/11/29 財經 購物網站充斥假評價 美加強掃蕩 04:092019/11/30 全球財經 1.6億賠償 難弭海洋生態浩劫 04:102019/11/30 社會新聞 功能強大 台護膚面膜具競爭力 04:092019/12/01 焦點新聞 寫下童年不可或缺的「這個回憶」 他獲得基隆首獎 18:452019/12/01 生活 政治熱門新聞 她「每月上萬」養綠網軍遭起訴！網：1450崩潰了 - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 真實心聲？詹江村路過蔡競總成立 民眾喊韓當選 - 政治 韓屏東造勢俯拍圖曝光 現場正妹驚呼：人真的好多！ - 政治 韓要支持者民調挺蔡 于美人坦言：因綠民調動手腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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