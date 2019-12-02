綠喊話下架吳斯懷 朱嗆：對手叫韓國瑜 12:302019/12/02 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫今上午與立委參選人黃志雄一同參訪樹林五甘心日照中心。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數，民進黨喊出「全民下架吳斯懷」口號，要求選民下架國民黨不分區立委名單中的吳斯懷，藉選舉給國民黨一個教訓；對此前新北長朱立倫今受訪時反嗆，「民進黨搞錯了吧？今天民進黨的對手叫韓國瑜，不必要針對任何一個個人。」 朱立倫表示，民進黨不分區提名中有問題的人很多，當然國民黨不滿的也會有，但大家應從整體政黨角度來思考，就像謝龍介有一句話講得很好，「大家幹樵幾聲後，還是要票投國民黨。」 (中時 ) #吳斯懷 #不分區 #朱立倫 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 政治熱門新聞 她「每月上萬」養綠網軍遭起訴！網：1450崩潰了 - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 真實心聲？詹江村路過蔡競總成立 民眾喊韓當選 - 政治 韓屏東造勢俯拍圖曝光 現場正妹驚呼：人真的好多！ - 政治 韓要支持者民調挺蔡 于美人坦言：因綠民調動手腳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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