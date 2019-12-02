選戰倒數，民進黨喊出「全民下架吳斯懷」口號，要求選民下架國民黨不分區立委名單中的吳斯懷，藉選舉給國民黨一個教訓；對此前新北長朱立倫今受訪時反嗆，「民進黨搞錯了吧？今天民進黨的對手叫韓國瑜，不必要針對任何一個個人。」

朱立倫表示，民進黨不分區提名中有問題的人很多，當然國民黨不滿的也會有，但大家應從整體政黨角度來思考，就像謝龍介有一句話講得很好，「大家幹樵幾聲後，還是要票投國民黨。」

(中時 )