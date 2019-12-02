台北地檢署近期偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，「間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案」，查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，指示下線「蔡福明等人在LINE群組及PTT上發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營，楊每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元」。事件曝光後，在PTT引起非常熱烈的討論，「1450崩潰」、「民進黨側翼網軍完了？」。

原來，去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、友人蔡福明2人涉案，「警方訊後依侮辱公署罪嫌送辦，台北地檢署今早起訴楊、蔡2人」。

檢警調查，關西機場事件，「idcc」帳號為了幫謝長廷「洗白」，間接造成外交官蘇啟誠之死，北檢與北市刑大科偵隊先查出帳號「slow」是「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，警方鎖定楊蕙如涉案，要求楊到案說明。

但楊蕙如在警訊中卻辯稱她是在友人聚會中，因友人蔡男沒有網路，她開手機熱點分享，否認是「idcc」。蔡男承認是他發文，與楊無關。不過，台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、蔡福明2人涉案，台北地檢署認為楊與蔡為共犯，今依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人。

檢方也認證，蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示，對PTT在內等社群媒體的特定文章為支持、批評或增加留言以提高文章能見度。之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。

消息一經報導。也迅速在批踢踢相關討論區傳開，引起熱烈討論。網友說，「可以查一下楊的上線是誰嗎？」、「1450崩潰」、「民進黨側翼網軍完了？」、「所以是誰把錢給楊要害外交官？」、「綠營不要臉程度沒有下限」、「活該被告」、「楊的金流，我猜檢調也不敢查」、「不叫1450要叫10000」、「這麼爛的執行效率，下台練一練再來吧」、「強烈懷疑民進黨拿卡神轉移焦點」、「快把金流查出來，誰給錢的啦」、「上游大概不敢查也不能查」、「真好奇這些網軍在PTT的ID是啥」。

(中時電子報)