VT-5坦克

孟加拉陸軍據稱決定，將採購陸製VT5輕型坦克，如果報導屬實，這將是VT5輕型坦克第一次出口，顯示中方自製新一代輕型坦克已打開海外市場。

據新浪軍事2日引述孟加拉媒體報導，孟加拉陸軍打算第一批採購44輛VT5輕型坦克，組成一個坦克團，而未來採購量還可能增為140輛。

(中時電子報)