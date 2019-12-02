想再買百輛 孟加拉首購陸44輛VT5坦克 12:262019/12/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國大陸自製的VT5坦克（見圖）已打開外銷市場。（中國軍視） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 VT-5坦克 孟加拉陸軍據稱決定，將採購陸製VT5輕型坦克，如果報導屬實，這將是VT5輕型坦克第一次出口，顯示中方自製新一代輕型坦克已打開海外市場。 據新浪軍事2日引述孟加拉媒體報導，孟加拉陸軍打算第一批採購44輛VT5輕型坦克，組成一個坦克團，而未來採購量還可能增為140輛。 (中時電子報) #VT5 #輕型坦克 #外銷 #中國 #孟加拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫻花大櫻國 購屋族鎖定的核心地段 09:002019/11/29 財經 櫻花大櫻國 購屋族鎖定的核心地段 09:002019/11/29 風格 旺House》買得起的高樓層景觀席 把星級飯店宅生活通通搬回家 08:002019/11/29 財經 首購買盤強勁 5大房仲交易量年增3成 13:222019/11/29 財經 軍事熱門新聞 想再買百輛 孟加拉首購陸44輛VT5坦克 - 軍事 日本將有正規航艦 ？ 通用原子概念圖引發討論 - 軍事 白費！外交家︰台潛艦國造該喊停 - 軍事 嫉妒殲20？越南公佈5代機草圖 陸媒：啼笑皆非 - 軍事 圖160狠甩F35？年度最歡樂假軍事新聞來了！ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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