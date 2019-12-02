雲林花生農廖金土接受媒體採訪談花生產銷問題，近來卻遭人在網路上汙指是假農民，他上午在律師李建忠、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜等人陪同下，提出花生出售單據等文件，證明自己已種花生好幾年，要求散播不實言論的人立即撤下假訊息，並將對散播假消息的人提告。

被抹黑是假農民的廖金土出面提出花生出售單據、農作物種植申報登記、天然災害救助申請表等文件，證明自己是真農民。

廖金土憤怒又無奈的指出，他一輩子耕作還有30多年農保資格，目前有一甲多農田，種植大蒜、花生等農作物，對自己農民身分感到驕傲，不管到那裡都說自己是農民，從來沒有想過會被人指為假農民，這是對他工作與人格最大的傷害。

廖金土說，農民知足、老實，卻不代表一定要忍氣吞聲，任由有權有勢的人糟蹋，任由黑心集團用假消息欺侮，為了替農民爭一口氣，捍衛農民尊嚴，將針對製作假影片及散播這項假訊息的人提告，讓他們知道農民不是好騙好欺悔。

廖丁賜表示，廖金土是農民，而且從年輕到現在都在捍衛農民權益，曾是農權會幹部，多年前兒子車禍受傷，為了負擔龐醫療及照顧費用，不得不在農閒時四處工作，增加收入，黨部聘他擔任組長，支付他微薄薪水，希望能幫助他，土伯並沒有放棄耕作，土伯就是雲林農民的寫照，常在農閒四處打零工貼補家用，抺黑他就是汙辱所有農民。

縣議員蔡岳儒說，農民辛苦耕作就是圖個農作物豐收，賣個好價錢，換取全家溫飽，本季花生原本因氣候關係收成不好，好不容易價格好一點能彌補歉收損失，卻又遇到假消息造成價格暴跌，農民勇敢出面陳述事實，卻被抹黑成假農民，被二次傷害。

李建忠表示，網路流傳廖金土非花生農民並不是事實，對廖金土有誹謗嫌疑。

(中時 )