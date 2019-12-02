國民黨總統參選人韓國瑜與時代力量立委黃國昌因「砂石案」互槓，韓國瑜今（2）日經由韓辦到北檢正式向黃國昌提告。韓國瑜今早聯訪時強調，黃明顯拿不出證據，意圖使人不當選，更痛批有媒體不查證就跟進，NCC真的變成髒兮兮，難道只為執政的民進黨服務？

針對媒體問及，砂石案是所謂的合法，也不是盜採，但現在又爆出韓國瑜岳父的議事錄提到「外省女婿看我賺了2個月，也要去選立委」，但似乎斷章取義，前因後果是希望能夠嚴格執法。對此，韓國瑜重申，請黃國昌委員覺得有違法地方，趕快去地檢署按鈴申告韓國瑜，希望他當一個勇敢的立法委員，記得拿出的證據，趕快去告我。

韓國瑜向黃國昌嗆聲，「如果你不去告，對不起！韓國瑜準備告你黃國昌，因為你很明顯拿不出證據，意圖使人不當選，變成我要告你！」

韓國瑜不滿地說，在選舉還有40天要投票的時候，拿2、30年前這些事情，而且完完全全禁不起考驗，來抹黑跟攻擊，意圖影響選票，所以準備對黃國昌立法委員，這位勇敢的立法委員準備提告。

另方面，韓國瑜認為，部分媒體不做查證工作，而跟進這些不準確、不正確的黃國昌所提供的資料，開始批判韓國瑜，他炮轟NCC到底是幹什麼的？監督媒體規範管理媒體、輔導媒體的NCC真的變成「髒兮兮」？

他質疑，NCC是不是只為一個政黨服務，為執政黨的民進黨服務？還是為全民服務？主任委員跟這些委員，你們到底在幹什麼？放任這些部份的媒體永無休止的抹黑，不停止的抹黑，而且你不出任何聲音，不作任何動作去制止而放任台灣的媒體繼續墮落下去，我再呼籲一遍，NCC請你拿出你的行動出來。

(中時 )