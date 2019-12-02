美國國家廣播公司芝加哥分台（NBC Chicago）引述消防人員的話說，一架小飛機今晚在德州聖安東尼奧國際機場北側墜毀，3人喪生。

報導引述消防局長胡德（Charles Hood）的話說，這架飛機當時正從糖城（Sugar Land）飛往伯爾尼（Boerne），途中因發動機發生問題轉往聖安東尼奧國際機場（San Antonio International Airport），但在距離機場約137公尺處，墜毀於人行道上，機上3名乘客全數罹難。

胡德表示，沒有接到其他傷亡通報，這是由於飛機沒有墜毀在高速公路或撞上公寓建築，「儘管整起事件是起悲劇，下場有可能更為嚴重」。

根據航班追蹤網站FlightAware的註冊資料，失事飛機為一架派珀PA24-250（Piper PA-24-250）飛機，為一架固定機翼單發動機4人座飛機。

最近美國飛機失事頻傳，昨天一架皮拉塔斯（Pilatus）PC-12型單發動機渦輪螺旋槳式飛機墜毀在南達科他州，造成一愛達荷州家族9人喪生，另外3人受傷。

這架皮拉塔斯失事時，事發地點張伯倫（Chamberlain）和南達科他州部分地區正處於冬季風暴警報，緊急服務處人員表示，當時沒有飛機可以在當地機場降落。

(中央社)