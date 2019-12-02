立法院交通委員會今日續審3年前「花東快速道路建設」、「台九線道路改善建設」特別條例草案；由於藍綠立委多支持花東交通建設，但對經費用什麼名義編列有不同意見，因此最後將兩案全保留，送朝野協商，另通過臨時提案，要求交通部重啟花東快速公路的可行性評估。

兩案曾於2016年間在交委會詢答過，但尚未走到逐條階段，交通部2日至立法院報告。有關花東快速公路可行性評估，因經費龐大、經濟效益等各項結果均不顯著，2016年間未過可行性評估，暫不推動；至於貫穿宜蘭、花東縣市的台9線改善作業，目前是以專案計畫推動中，建議不推動特別條例案。

花蓮立委蕭美琴表示，台9線光復至富里路段的拓寬，早在3年前自己已爭取到，正在執行中，只是需要很多時間規劃，確保在地居民的需求被納入，重點是預算要到位，後續可討論是否增加；花東快速道路，2014年馬政府時期做的可行性評估沒過，但至今已有6年，相關條件、民眾需求、交通狀況可能有新變化，建議重新評估。

台東立委劉櫂豪說，應考量區域均衡發展，不應只用經濟效益來考量，全力支持東部交通建設。

立委鄭天財建議，以特別條例處理花東地區的交通建設，但立委葉宜津認為，各區域的交通建設不適合特別條例，並稱「此例一開，就沒完沒了」，她重申，支持全台各地的交通建設。

不管藍綠立委都認同花東地區的交通建設，只是對細節有不同意見，交委會將兩案保留、送朝野協商；另通過臨時提案，要求交通部重啟花東快速公路計畫可行性評估，次長王國材當場允諾。

(中時 )