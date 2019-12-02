嘉義縣一家連鎖牛排館11月30日晚上結束營業後突遭多名持年輕男子持棍棒闖入，對著其中1名林姓男員工暴打猛踹。（搞自爆料公社）

嘉義縣新港鄉一家剛開幕的連鎖牛排館，11月30日晚上結束營業後，突遭多名持年輕男子持棍棒闖入，對著其中1名林姓男員工暴打猛踹，直到林男濺血跌坐地上，一群人才鳥獸散，警方獲報趕到，查出帶頭的顏姓男子疑似不爽女友腳踏兩條船，找人一起教訓橫刀奪愛的被害人，但「事主」郭女卻說他和顏男早分手了，懷疑顏男是不甘心變「前男友」，才動手打人。

疑似是被害人友人在《爆料公社》PO文，以「嘉義惡徒打人」當標題，指嘉義成X牛排某分店，好幾個人闖入持棍棒毆打手無寸鐵的人，目前被害人在加護病房，抓到的6人竟然可以交保，「這....太扯了」，PO文者並附上的監視器畫面，清楚看到多名店員當時坐在店內休息，突然有黑衣人闖入，被害人身邊的女員工看來者不善，一度上前勸阻未果，只能眼睜睜看男友被暴打倒地，連其他員工想制止，都被嗆聲威脅。

新港分駐所警方接獲嘉縣消防局轉報抵達現場，看到頭部受創的林男坐在椅子上，身邊的郭姓女員工不停哭泣，一問才知道帶頭的黑衣男就是郭女的前男友，立刻漏夜尋找涉案嫌犯，最後找到涉案6人，查扣5支棍棒。

警方表示，顏姓主嫌和被害人熟識，疑似因不滿林男介入和女友的感情，才會找人一起教訓他，還一再跟警方強調自己才是正牌男友，並沒有「被分手」，但郭女卻說她和顏男分手後，才轉而跟同店工作的林男交往，並非腳踏兩條船，警方訊問後依殺人未遂罪嫌將6人移送嘉義地檢署複訊。

https：／／youtu.be／-3DmqIyWJR4

(中時 )