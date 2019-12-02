立委黃國昌遲拿不出證據檢舉採砂案，國民黨總統參選人韓國瑜今提告，台北市長柯文哲2日表示，這很正常啊，不告不是默認嗎？只是在選前這種執法程序也不會走完。

韓辦質疑黃國昌涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，要求公開澄清否則提告，柯文哲今出席翡翠專管隧道開挖進洞典禮，在接受媒體訪問時說，這很正常啊，不告不是默認嗎？所以一定要告的，只是在選前這種執法程序也不會走完。

柯文哲說，台灣現在就是這樣，也沒辦法，有時候我們每天看那個覺得很無聊，但沒辦法，政治的現況就是這樣，告了，選前也不會有結果出來，所以都是信者恆信、不信者恆不信，所以大家再忍耐一下，還有42天就結束了。

現在黃國昌一直打韓國瑜拉時力？威脅到民眾黨？柯文哲說，每個政黨都在為最大利益努力，老實講，他覺得時力應該把黃國昌排第一。

柯文哲說，多少拉一些票，不過這樣，有時候人家說你是側翼啊，不過老實講，這也很為難、盡力啦、盡力。當被問及黃國昌當民進黨側翼？柯文哲則說，其實時代力量也是四分五裂啊。

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(中時 )