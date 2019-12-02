中州科大機械所碩士論文嚴重不符系所教學目標及核心能力而被教育部處以停招處分，當初揭露此事件的國私校工會今天發布新聞稿，建議私立大專校院相關協會建立學校間彼此監督或相互提醒機制，避免「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，讓私校招生雪上加霜。

全國私校工會指出，這起事件顯示校務評鑑、系所評鑑，以及教學品保機制廢弛，根本沒有發揮警示和改善的效果。他們呼籲教育部除將中州機械所提報私校諮詢會議停招外，也應調查該校近幾年如何通過校務、系所評鑑及教學品保查核，其中是否有虛應故事或甚至造假的情形。

據全國私校工會抽查許多大學的博碩士論文，類似中州機械所論文偏離系所教學目標，或畢業論文主題與指導教師專業領域不符的情形不算少數。

全國私校工會要求教育部能進一步針對各校進行普查，同時要求各校落實教學品保機制，並針對指導教授提出懲處辦法，才能遏止這種違反教育良心和學術專業的歪風。

全國私校工會說，教育是良心事業，論文主題是否符合系所教學目標或符合教師專業，指導教授本身應該很清楚。大專教師應自律，秉持教育良心和學術專業來指導學生論文，而不是為了招生或為了讓學生容易取得學位而昧於教育良知、出賣學術靈魂。

全國私校工會指出，私校招生困難，部份是因為社會對私校辦學失去信心，少數私校的不當行為更惡化整體私校形象。這種作法讓學校淪為販賣文憑的學店，反而破壞學校聲譽而加速被淘汱。

(中時 )