女遊阿里山「千人洞」跌落邊坡受傷送醫 12:582019/12/02 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 溫女往千人洞方向2公里處，不慎滑落至邊坡，消防人員已於中午12點多到達現場。（翻攝照片／張毓翎傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 來自新竹33歲的溫姓女子今天早上與好友一行10人行經嘉義縣阿里山行豐橋往千人洞方向2公里處，不慎滑落至邊坡，造成身體多處擦傷、頭部也有撕裂傷，所幸生命跡象穩定，消防人員已於中午12點多到達現場，將溫女送醫。 消防隊於早上9點14分接獲民眾通報，溫女在登山時，不小心滑落邊坡急需救助，溫女的同行10友人已將溫女移至步道，溫女生命跡象穩定、意識清楚，消防人員立即將溫女送往醫院救治。 (中時 ) #阿里山 #千人洞 #跌倒 #跌落 #生命 #穩定 #邊坡 #生命跡象 #人員 #救援 #失溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 美婦誤闖金瓜石山區 跌邊坡險失溫 14:532019/11/28 社會 被猥瑣綠葉陷害 男星救火當球隊團長逆轉勝 16:362019/11/28 娛樂 資產品質漸趨穩定 華泰銀行評等展望調為「穩定」 18:062019/11/28 財經 風險加劇 中行估陸明年GDP恐跌落6% 19:512019/11/28 財經 98歲少將迷山2日…態度超淡定 警消：當過將軍果然不同 08:552019/11/29 社會 體恤警消過勞超時工作 大法官要求修法 17:032019/11/29 社會 金門釣客漲潮受困礁石 消防局派船艇救援 19:122019/12/01 社會 中油台北港工程7人落海 3人無生命跡象 19:272019/12/01 財經 外籍移工船上斷指大失血 直升機狂飆趕救人 19:542019/12/01 社會 車禍發生在「黃黃的東西的地方」 茄萣警秒懂 速救援 12:272019/12/02 社會 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 清痰導尿辦喪禮 女學生與老師夫婦情牽40年 獲贈千萬房 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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