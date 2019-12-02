來自新竹33歲的溫姓女子今天早上與好友一行10人行經嘉義縣阿里山行豐橋往千人洞方向2公里處，不慎滑落至邊坡，造成身體多處擦傷、頭部也有撕裂傷，所幸生命跡象穩定，消防人員已於中午12點多到達現場，將溫女送醫。

消防隊於早上9點14分接獲民眾通報，溫女在登山時，不小心滑落邊坡急需救助，溫女的同行10友人已將溫女移至步道，溫女生命跡象穩定、意識清楚，消防人員立即將溫女送往醫院救治。

(中時 )