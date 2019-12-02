明天是世界檳榔防制日。國民健康署指出，口腔癌在我國男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名，且使用檳榔、菸品、酒的民眾，較未使用者，罹患口腔等上呼吸道癌症風險高出10.5倍，呼籲民眾戒除檳榔，一年至少可省下3萬多元。

國健署歷年癌症登記資料顯示，男性口腔癌每年發生個案人數自2001年的3266人逐年增加至2016年的7144人，15年來累計逾8萬人發生口腔癌，發生年齡中位數為56歲，其中又以30至64歲間男性占八成，正值工作壯年，也易影響家庭生活。

另外，跟據107年死因統計結果分析，罹患口腔癌死亡者的平均壽命僅59歲，平均生命年數損失為14.4年。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，使用檳榔、菸品、酒是我國口腔癌個案發生的主要原因。過往研究指出，同時使用檳、菸、酒的民眾，較未使用習慣者罹患口腔、咽、喉、食道等上呼吸消化道癌症風險高10.5倍；而研究也證實，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26％死亡風險。

此外，世界衛生組織（WHO）也研究，吸菸者若在30、40、50或60歲戒菸成功，預估可分別延長10年、9年、6年或3年的壽命，愈早戒菸檳酒，愈可遠離口腔癌。

林莉茹說，透過口腔黏膜檢查，可早期發現口腔癌前病變，且目前多數的口腔癌前病變可經由手術治療，因此民眾只要戒檳榔與菸，定期至牙科、耳鼻喉科院所檢查，並把握「治療黃金期」，預防口腔癌其實不難。

國健署呼籲民眾應戒除檳榔，不僅對健康有益，若以檳榔或菸品每包100元、每天一包估算，每年更可以省下3萬6500元，拒嚼檳菸是最佳投資。

(中時 )