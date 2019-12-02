前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，爆出idcc登入網路的IP位置，與曾幫謝長廷打選戰的卡神楊蕙如帳號「slow」相同，楊蕙如也遭起訴。對此，外交部發言人歐江安表示，由於本案已進入司法審查程序，外交部表示尊重。

歐江安指出，有關大阪風災事件「卡神」楊女士遭檢調單位列為共犯並遭起訴一事，外交部說明如下：由於本案已進入司法審查程序，外交部表示尊重。

(中時 )