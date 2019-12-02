卡神被起訴 外交部： 尊重司法審查 13:422019/12/02 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部發言人歐江安(外交部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，爆出idcc登入網路的IP位置，與曾幫謝長廷打選戰的卡神楊蕙如帳號「slow」相同，楊蕙如也遭起訴。對此，外交部發言人歐江安表示，由於本案已進入司法審查程序，外交部表示尊重。 歐江安指出，有關大阪風災事件「卡神」楊女士遭檢調單位列為共犯並遭起訴一事，外交部說明如下：由於本案已進入司法審查程序，外交部表示尊重。 (中時 ) #外交部 #審查 #司法 #起訴 #尊重 也許您會感興趣 推薦閱讀 特殊考量 外交部學院拒陸生參訪 04:092019/11/28 焦點新聞 外交部兩套標準 准外籍生參訪 拒陸交換生 04:102019/11/28 政治要聞 川普簽署港法案 陸外交部：赤裸裸的霸權行徑 09:512019/11/28 兩岸 川普簽署香港法案 外交部：北京與港府速回應民意 13:462019/11/28 政治 川普簽香港人權法案 陸外交部強烈抗議 16:362019/11/28 兩岸 何時對美反制？ 陸外交部：該來的早晚會來 19:082019/11/28 兩岸 嗆美不得實施 陸6部門齊發聲 04:092019/11/29 焦點新聞 起草香港法案美議員或被拒入境 陸外交部語透玄機 22:532019/11/29 兩岸 台人辦泰簽要財力證明 網狠批：新南向政策笑死人 15:012019/11/30 生活 捷運上摸別人下體 檢認「瞬間完成」不構成強制猥褻 16:252019/11/30 社會 政治熱門新聞 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 韓要支持者民調挺蔡 于美人坦言：因綠民調動手腳 - 政治 蔡英文論文風波再起？洛杉基提四大詭異點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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