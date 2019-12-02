國民黨總統參選人韓國瑜購買台肥預售屋引發爭議，農委會今天卻開記者會表示，將移請台北地檢署及相關主管機關調查偵辦。韓國瑜今（2）日 砲轟，不要像澳洲烏龍間諜案一樣搞得杯弓蛇影，「我覺得這種手法，民進黨好像吸毒一樣已經上癮了」。

針對農委會打算把台肥借款資料拿去檢調，韓國瑜表示，農委會該怎麼做，依據自己的職權，「我們都沒有意見」，但是不要搞得繪聲繪影，農委會陳吉仲主委及台肥的領導階層認真地辦這個案子，有不法趕快移送檢調。

韓國瑜直說，不要像是澳洲烏龍間諜事件一樣，每一件事情都搞得杯弓蛇影，澳洲間諜事件是個最明顯的，原來根本就是個騙子，是個二百五，他質疑有沒有拿到某些政黨的錢，某些政治人物的錢，在裡面興風作浪，造成台灣整個選舉大選增加不可測知的變數。

他認為，不論是烏龍間諜案，還是台肥借貸案，不是都一樣嗎？他疾呼，農委會、台肥勇敢地去檢舉，不要等投完票之後才發現又是一場烏龍，「我覺得這種手法民進黨好像吸毒一樣已經上癮了」。

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(中時 )