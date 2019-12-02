香港政府五大主要職系包括向被視為「高官搖籃」的政務主任（AO）、二級行政主任（EO）等空缺招聘，向來是熱門職缺，但今年度申請政務主任職系人數大跌兩成，少了三千人；二級行政主任職系申請人數亦大減四千或跌一成八。AO及EO職位申請人數更創「佔中」年後新低。有學者分析，政府長期形象低落、無所作為，加上反修例事件出現大抗爭有一定影響，已敲響警號。

據港媒「星島日報」報導，香港政府在九月中展開招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作，共二百七十八個空缺。其中在政府架構內被視為「天之驕子」的政務主任，負責制訂及推行公共政策，起薪點由五萬多元至逾十萬元（港幣），向受精英大學生歡迎，今年度目標招募四十五人；二級行政主任的起薪點逾三萬元至五萬多元，目標招募多達一百八十人。

根據最新數據顯示，今年度申請政務主任職系者有一萬二千人，較前期大減三千人，跌幅達兩成，平均二百六十七人爭一席位。二級行政主任職系申請人數一向較政務主任職系多，亦由上年度的二萬三千人，到今年度大減四千人，至共一萬九千人申請，跌一成八，平均一百零六人爭一席位。

至於入職要求相對上兩者寬鬆的二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任職位，分別有一萬七千人、一萬六千人及一萬二千人申請，平均八百五十人、四千人及四百一十四人爭一席位。

對比近年五大主要職系申請情況，發現當社會出現重大事故，申請人數即下跌。例如2014年社會出現大規模「佔領行動」，由中環蔓延至銅鑼灣、旺角，其中政務主任、二級行政主任職系的申請人數，較同期減少四千人及六千人，跌幅均逾兩成三。直至2016至2017年才顯著反彈，不過，此後申請人數亦再度回落，今年度更為「佔中」年後的新低。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析指，不但是新入職申請的，政務主任流失率近來亦高，「在高位的亦請辭，與政府長期自我形象低落、士氣低落，無所作為有關。」

蔡子強表示，反修例事件對申請有關職位意欲有一定影響，造成心理阻礙，「是有警號，政府形象低落、無所作為已是長期現象，社會有大抗爭，令情況更差」。且在反修例下，曾有一批政務主任及行政主任在網上發出匿名聯署，要求政府正視問題，重建互信，及成立獨立調查委員會等。

(中時 )