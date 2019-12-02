高雄市副市長李四川與立法院前院長王金平被爆已私下會面，外界視為藍軍有望整合大團結。對此，國民黨總統參選人韓國瑜今（2）日聯訪表示，「這很正常」，大家很憂心忡忡，認為泛藍要大團結。韓也釋善意，如果未來有機會來拜訪，各種可能的人，只要能夠促進泛藍大團結都會去做。

媒體今爆出李四川與王金平上月密會，拚國民黨整合最後一哩路。雖然李四川今受訪時否認是銜韓國瑜的命去見王金平，因為國民黨很多大老以及黨高層，都希望促成王院長能來大力協助，所以他上台北跟王金平請益有什麼看法跟指點。

針對李四川與王金平會面一事，韓國瑜因在電台節目後聯訪時表示，所有能夠拜訪的黨內大老、黨內同志們，我們都是屬於泛藍的，這些見面也好，討論也好，其實每天都在發生，所以王金平院長跟李四川見面是很正常。

韓國瑜表示，有很多其他人也都在安排見面，其實大家都憂心忡忡，認為即使泛藍要大團結，這是這一次是中華民國生死保衛戰，所以這種見面是很正常。

至於未來韓國瑜是否將與王金平來場「韓王會」？韓國瑜則釋出善意說，「如果未來我有機會來拜訪，各種可能的人，只要能夠促進泛藍大團結，我都會去做吧！」

(中時 )