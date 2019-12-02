台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線於網路發文帶風向，每月可領1萬元。消息傳到PTT，引發網友們熱烈討論，紛紛表示「1450崩潰」、「上線不用追一下嗎？」。

台北市刑警大隊追查「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、蔡福明2人涉案，北檢今依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人。檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。

楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。

「卡神」楊蕙如遭檢方認證是綠營網軍首領的消息，立刻在PTT引爆討論，紛紛表示「1450崩潰」、「可以查一下楊的上線是誰嗎??」、「所以是誰把錢給楊要害外交官??」、「總不可能是楊自己當義工出錢吧?」、「自己在搞網軍 難怪疑神疑鬼」、「每個月一萬塊這種品質的洗腦仔，就能讓泛綠粉高潮、狂熱…原來泛綠粉這麼好煽動」。

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