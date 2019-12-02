男星高以翔上月27日凌晨錄製浙江衛視真人秀《追我吧》意外猝死，才35歲正值全盛時期的生命嘎然停止，讓親友及粉絲錯愕不能接受，家人及經紀公司強忍悲痛忙著趕在頭七前讓高以翔「回家」，網友只能看著他過去上過的節目跟戲劇作品緬懷故人，其中，有網友翻出高以翔2年前上節目的片段，曝光了他的遺願，竟如此的簡單，然卻再也無法實現了。

有網友翻出高以翔在2017年上《可凡傾聽》的片段，他在節目上分享了對未來的心願，表示人生苦短，希望趁還年輕努力工作，拚個2、30年後退休好好享受生活，也坦言近期很期待組成一個幸福的小家庭，雖然對於結婚生子還沒有確切的時刻表，但希望不要太老才實踐，因為他想陪著孩子長大，「希望還可以有體力，孩子長大了跟他打球跟他一起玩」，想到此事就覺得很興奮快樂，孰料他如今卻因為認真工作而失去生命，心願瞬間變遺願，讓人不勝唏噓。

此外，高以翔之前為電影《上海堡壘》跑宣傳時，提到自己努力拍戲殺青後，有個關於自我放鬆的期待，那就很想跟家人團聚，帶他們去新鮮的城市觀光、逛逛，而最覺得幸福的時刻，就是過年時跟家人聚在一起的時候，就希望從忙碌中抽身，跟家人一起過年、過聖誕節，如今年節將至，再看看高以翔簡單美好的小心願，不禁感到遺憾心碎。

(中時電子報)