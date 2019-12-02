蔡英文總統的博士論文日前再度爆出爭議！政大國關中心研究員嚴震生發現，國圖公布的蔡總統博士論文有444個錯字，且美、英式英文併用，而這篇論文也讓學術界懷疑英國及倫敦政經學院授予博士學位有何公正性。自由作家洛杉基則點出四個詭異現象，並說這也是為什麼他很少追究蔡英文論文真假的原因。

洛杉基在臉書指出，距離大選還有一個多月，但是有些詭異的現象讓他無法參透。首先，他說目前抓著蔡英文論文猛打的幾位名嘴、教授，背景幾乎清一色是偏綠獨派，反而看不到藍營的人馬在打蔡英文博士學位及論文的真假。此外，獨派大老們猛打蔡英文的論文及假博士學位，真的希望扯蔡英文後腿讓她落選？這對獨派有什麼好處？而綠營多數人也保持驚人的沈默，不願出面為蔡反駁，只讓總統府虛應兩句。

第三個詭異現象，洛杉基認為，儘管假博士論文風波搞得沸沸揚揚，竟對蔡英文的民調毫無影響，難道綠營支持者根本不在乎她造假或撒謊？最後一點，若論文風波對蔡英文的選情毫無影響，那獨派持續打蔡的論文及學位，難道是企圖轉移什麼焦點，故意來個明修棧道、暗渡陳倉，讓藍營霧裡看花，等到發現上當了已經來不及了？

洛杉基強調，這就是為什麼他很少跟著起鬨，去追究蔡英文論文的真假的原因。他認為必定有詐，但又說不出來哪裡有問題。

(中時電子報)