台中市大甲市區自來水管線佈設管徑為80至150mm塑膠管，且埋設已超過20年以上，加上電力、電信及瓦斯等各項工程不斷挖修及重車長期碾壓下，致管線漏水嚴重，立法院副院長蔡其昌爭取1億元經費汰換老舊管線，共計1228戶將受惠，預計明年12月底前完工，里長大讚他是「海線大禹」！

蔡其昌2日上午邀集自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞、台中市議員施志昌及順天里里長陳威宇、平安里里長周寶惜、大甲里里長黃勝裕、文武里里長葉淑惠、新美里里長王生源與大甲區公所等單位，於大甲信義路上召開「大甲區蔣公路、新政路等汰換管線說明會」。

蔡其昌表示，日前在清水、梧棲會勘爭取了5000萬元，今天更爭取到1億元經費，全面汰換自來水老舊水管，一方面除了增加幹管，讓沒有自來水喝的民眾可以有自來水喝，二方面把老舊管線加大換新，讓自來水普及率持續提升，讓地方漏水率持續下降。

蔡其昌指出，若有新用戶在施工期間申裝自來水，可減少路修費支出，也會請各里里長向里民協助宣導。

蕭淑貞說，為有效降低大甲區漏水率，該二案汰換工程預計將新美里、順天里、大甲里等地區老舊自來水塑膠管汰換為石墨鑄鐵自來水管，口徑100mm之自來水管線5575公尺及200mm之自來水管線6914公尺，合計共12.5公里，沿線用戶進水管亦一併抽換，計1228戶，工程經費約1.02億元，希望降低漏水率、穩定民眾用水水壓並保障未來用水量成長之需。

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(中時 )