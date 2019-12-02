楊蕙如率領的綠營網軍「高雄組」，涉嫌操作關西機場事件風向，檢方偵查下網軍手法也曝光。(中時資料照)

檢方調查卡神楊蕙如在燕子颱風期間，汙衊大阪辦事處，間接造處長蘇啟誠自殺案，檢方偵查發現，楊蕙如是透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱組員「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。

檢方查出，在關西機場事件發生時，楊蕙如與蔡福明等人聚會，並指示針對台灣遊客受困日本關西機場事件，全力PO文為謝長廷辯護。蔡福明就當場以idcc帳號登入，po文大罵大阪駐日代表處的態度惡劣，甚至是垃圾及黨國餘孽。

等議題發酵後，群組繼續持續推波助瀾，針對發文持續攻擊或是力挺，再由各下線截圖回傳當「領據」，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。

(中時電子報)